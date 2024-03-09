09 марта 2024, 09:41
Рой дронов атаковал Таганрог
Shot: более 20 взрывов прогремели в небе над Таганрогом
Множество громких взрывов прогремели над Таганрогом в Ростовской области ночью 9 марта. Местные жители рассказали Telegram-каналу Shot, что они слышали звук мотора в небе.
«Взрывы в Таганроге продолжались около часа. Местные жители насчитали более 20 взрывов в небе», — позже написали авторы публикации.
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Губернатор Ростовской области Василий Голубев в своем Telegram-канале сообщил, что российские системы противовоздушной обороны отразили две атаки беспилотников.
«По предварительным данным, в результате массовой атаки БПЛА на Таганрог погибших нет», — передал он.
Однако ранение получил сотрудник МЧС, участвовавший в устранении последствий на земле. Его отвезли в больницу, сейчас жизни спасателя ничего не угрожает.
Еще несколько дронов уничтожили на подлете к Морозовску.
Почти 50 украинских беспилотников ликвидировали за ночь над четырьмя регионами России. Больше всего дронов — 41 — пытались атаковать Ростовскую область. Еще шесть — Волгоградскую, Курскую и Белгородскую.
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