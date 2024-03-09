Происшествия 09 марта 2024, 09:41 Рой дронов атаковал Таганрог Shot: более 20 взрывов прогремели в небе над Таганрогом

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Множество громких взрывов прогремели над Таганрогом в Ростовской области ночью 9 марта. Местные жители рассказали Telegram-каналу Shot, что они слышали звук мотора в небе.

«Взрывы в Таганроге продолжались около часа. Местные жители насчитали более 20 взрывов в небе», — позже написали авторы публикации.

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Губернатор Ростовской области Василий Голубев в своем Telegram-канале сообщил, что российские системы противовоздушной обороны отразили две атаки беспилотников.

«По предварительным данным, в результате массовой атаки БПЛА на Таганрог погибших нет», — передал он.

Однако ранение получил сотрудник МЧС, участвовавший в устранении последствий на земле. Его отвезли в больницу, сейчас жизни спасателя ничего не угрожает.

Еще несколько дронов уничтожили на подлете к Морозовску.

Почти 50 украинских беспилотников ликвидировали за ночь над четырьмя регионами России. Больше всего дронов — 41 — пытались атаковать Ростовскую область. Еще шесть — Волгоградскую, Курскую и Белгородскую.