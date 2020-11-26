26 ноября 2020, 14:14
Рогвардеец спас из горящего дома двух детей в Бийске
Сотрудник Росгвардии Евгений Потапов в городе Бийск Алтайского края вынес из пожара в частном доме двух детей. Они находились в здании одни, информирует РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.
«Поскольку дверь была охвачена огнем, Евгений Потапов решил влезть в дом через окно. На подоконнике он увидел 11-летнюю девочку. На вопрос, одна ли она в доме, девочка ответила, что где-то внутри находится ее младший брат», — процитировала представителей Росгвардии Общественная служба новостей.
Мужчина обнаружил трехлетнего мальчика. Он помог девочке выбраться на улицу через окно, а малыша вынес на руках. Отмечается, что на детях не было теплой одежды. Гвардеец закутал их в свою куртку и посадил в личный автомобиль.
О геройском поступке стало известно, когда мать спасенных детей с благодарностью обратилась к руководству служащего.