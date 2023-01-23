Происшествия 23 января 2023, 08:37 Рогозин заявил, что чудом остался жив при обстреле Донецка о стороны ВСУ Экс-глава «Роскосмоса» Рогозин: один из снарядов ВСУ едва не разорвался у ног РИА «Новости»

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ВСУ выпустили по Донецку семь крупнокалиберных снарядов, Один из них едва не разорвался у ног экс-главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина, а осколки других нанесли ему тяжелые ранения. Об этом пострадавший рассказал в интервью РИА «Новости».

По его словам, боеприпасы были 155-миллиметрового калибра. Пять из них сдетонировали.

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«Два — шестой и седьмой, которые практически у моих ног упали, они по счастливой случайности не взорвались», — сказал Рогозин.

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Также экс-глава «Роскосмоса» сообщил, что к моменту ранения уже три месяца находился на территории Донбасса. Там он выстраивал деловые связи в рамках развития научно-технического центра «Царские волки», руководителем которого является Рогозин.

По его словам, он и без того собирался в скором времени приехать в Москву. Также Рогозин планировал визиты и в другие города России, в которых присутствуют включенные в ВПК организации.

Экс-глава «Роскосмоса» получил ранение 21 декабря. Один из осколков украинского боеприпаса прошел вблизи от позвоночника. Также Рогозин получил контузию после попадания под этот обстрел.