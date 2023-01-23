Происшествия 23 января 2023, 09:50 Рогозин уличил спецслужбы Запада в покушении на «Царских волков» Возможными интересантами в покушении на Рогозина назвали западные спецслужбы РИА «Новости»

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Обстрел участников организации «Царские волки» со стороны ВСУ — маневр украинской армии под руководством западных спецслужб. Таким предположением в беседе с журналистом РИА «Новости» поделился экс-глава Роскосмоса и текущий руководитель пострадавших экспертов Дмитрий Рогозин.

«Это, конечно, оперативно-диверсионная работа агентуры украинской, и не только украинской. Возможно, там еще и западные спецслужбы помогали», — сообщил он.

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Рогозин отметил, что этот вариант — основная версия событий. Также обстрел себя и своих подчиненных глава «Царских волков» назвал террористическим актом.

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Таким образом Рогозин оценил обстрел гостиницы в Донецке со стороны ВСУ, который произошел 21 декабря. Участники «Царских волков» — военно-технические советники и глава организации — проживали в этом месте размещения. Сам Рогозин получил ранение и контузию.

Также в интервью он отметил, что при обстреле 21 декабря чудом остался жив. По его словам, один из семи снарядов чудом не разорвался у него под ногами.