Происшествия 13 мая 2023, 19:51 Рогов заявил о девяти погибших летчиках в Брянской области Рогов: при крушении двух Ми-8, Су-34 и Су-35 погибли 9 летчиков РИА «Новости»

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Девять человек погибли при крушении вертолетов Ми-8 и самолетов Су-35 и Су-34 в Брянской области, заявил в Telegram-канале член главного совета ВГА Запорожской области Владимир Рогов. Официально эти данные пока не подтвердили.

По информации Рогова, три члена экипажа Ми-8 погибли при падении вертолета в городе Клинцы. Второй Ми-8 разбился в Унечском районе, жертвами также стали три человека.

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Два пилота Су-34 погибли при крушении истребителя в деревне Нижней. Один пилот Су-35 скончался в деревне Сурецкий Муравей.

«Царство Небесное нашим летчикам!» — заключил Рогов.

В Минобороны еще не комментировали данные о крушениях самолетов и вертолетов в Брянской области. Официально пока подтверждена только информация о падении вертолета Ми-8 в Клинцах.

Об этом сообщал в Telegram губернатор Брянской области Александр Богомаз. Также он проинформировал об одной пострадавшей местной жительнице. Женщину госпитализировали.

«360» вел текстовую трансляцию происшествия в регионе.