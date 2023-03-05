Происшествия 05 марта 2023, 20:53 Рогов сообщил о взрывах в Мелитополе Член Запорожской ВГА Рогов: два взрыва прогремели в разных частях Мелитополя РИА «Новости»

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Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил о двух взрывах в Мелитополе. Сообщение об этом он опубликовал в своем Telegram-канале.

«Около 19:30 в разных частях города были слышны два взрыва», — сообщил политик.

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По предварительным данным, в пригороде Мелитополя сработала система ПВО. В сводке Минобороны России указано, что российские войска уничтожили командный пункт украинского националистического полка «Азов»* в регионе. Также российские военные нанесли удары по командно-наблюдательным пунктам украинской армии в районах населенных пунктов Нетайлово в ДНР и Успеновка в Запорожской области.

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Ранее Рогов сообщил, что командование украинских боевиков формирует ударную группировку для вероятного наступления в Запорожской области. Ряд подразделений уже находится в регионе, хотя основная часть группировки ВСУ концентрируется в Днепропетровской области.

* «Азов» — националистическая организация, признанная террористической и запрещенная в России.