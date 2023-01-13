Происшествия 13 января 2023, 21:04 Рогов сообщил о теракте в Бердянске Член ВГА Запорожской области Рогов: в Бердянске взорвали автомобиль главы района Кичигина Telegram-канал Владимира Рогова

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Вечером 13 января на улице Мичурина в Бердянске взорвался автомобиль, написал в своем Telegram-канале член военно-гражданской администрации Запорожской области и председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. Он уточнил, что машина принадлежит главе Бердянского района Алексею Кичигину, а за терактом стоят украинские спецслужбы.

«Боевиками УГИЛ совершен террористический акт путем подрыва в Бердянске заминированного автомобиля главы военно-гражданской администрации Бердянского района Алексея Кичигина», — написал Рогов.

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По его словам, чиновник не пострадал. Мужчина вовремя обнаружил подозрительный предмет на днище служебной машины. По предварительной информации, сила взрыва составила примерно килограмм взрывчатого вещества в тротиловом эквиваленте.

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Владимир Рогов подчеркнул, что неудавшаяся попытка убийства не повлияет на работу военно-гражданской администрации района.

Ранее силовики в Бердянске задержали двух украинских диверсантов. Они планировали совершить теракт во время проведения массового мероприятия.