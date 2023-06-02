02 июня 2023, 15:40
Рогов сообщил о 9 пострадавших в результате удара ВСУ по Бердянску
Член ВГА Рогова: 9 человек пострадали из-за удара ВСУ по морскому порту Бердянска
Врачи зафиксировали ранения у девяти человек, которые пострадали в результате обстрела морского порта Бердянска. Об этом заявил председатель движения «Мы вместе с Россией», представитель военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов в своем Telegram-канале.
«Сообщают о девяти раненых, они госпитализированы. Информация о погибших уточняется», — написал он.
Реклама
По предварительной информации, Вооруженные силы Украины использовали для обстрела дальнобойные ракеты Storm Shadow. Ранее Рогов сообщал, что в Бердянске произошли три взрыва, там сработала система ПВО. Удар по городу противник нанес в полдень.
Позже представитель Запорожской области уточнил, что атакован морской порт. Экстренные службы незамедлительно выехали на место происшествия. Изначально данных о пострадавших и разрушениях в Бердянске не поступало.
Запорожская область
Реклама
Реклама