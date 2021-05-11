Родственница школьника из Казани рассказала, что спасло мальчика в день стрельбы

Один из учеников казанской школы пропустил занятия в день стрельбы. Об этом корреспонденту «360» рассказала его тетя Гульнара Сабержанева. Дочь женщины учится в соседнем учебном заведении.

Жительница Казани призналась, что первая реакция на трагедию у нее была ужасная. Гульнара задалась вопросом, как можно «детей вот так лишать жизни».

«Наш племенник учится в этой школе. В этот день он остался дома», — уточнила Сабержанева. С мальчиком, добавила она, сейчас все хорошо.

Стрельбу в казанской гимназии №175 устроил утром 11 мая ее выпускник 19-летний Ильназ Галявиев. Он открыл огонь еще на улице, сообщили СМИ. Палил по ученикам и сотрудникам учебного заведения. Погибли девять человек: семеро детей и двое взрослых, в том числе 25-летняя учительница английского языка Эльвира Игнатьева. Педагог закрыла собой одного из детей и получила смертельное ранение. Еще 21 человек пострадал.

Галявиев сдался силовикам через восемь минут после того, как начал стрелять. СК возбудил дело по статье об убийстве двух и более лиц.