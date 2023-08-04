Эксклюзив 04 августа 2023, 11:00 Родственница рассказала о состоянии пассажира машины, упавшей с моста в Приморье «360»: пассажир упавшего с моста автомобиля в Приморье жаловался на боль в ногах РИА «Новости»

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Пассажир автомобиля, упавшего с моста в Приморье, травмировал ноги. Об этом сообщила «360» родственница пострадавшего.

Госпитализировать мужчину после происшествия не стали. По словам родственницы, пассажир машины уехал домой. Точной информации о состоянии водителя у женщины нет.

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«Они на ноги жаловались, что ноги болят», — сказала собеседница «360».

Она добавила, что после падения автомобиль был не на ходу, поэтому его забрали на эвакуаторе. Водитель уехал с родственниками во Владивосток, подытожила женщина.

Прокуратура Приморского края сообщила, что машина Nissan Note упала в воду из-за обрушения моста в районе села Иннокентьевка в ночь на 4 августа. В этот момент в автомобиле находились водитель и пассажир.

Мост построили в 1962 году. Краевая прокуратура организовала проверку и пообещала принять меры, чтобы компенсировать ущерб владельцу иномарки.