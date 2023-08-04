04 августа 2023, 11:00
Родственница рассказала о состоянии пассажира машины, упавшей с моста в Приморье
«360»: пассажир упавшего с моста автомобиля в Приморье жаловался на боль в ногах
Пассажир автомобиля, упавшего с моста в Приморье, травмировал ноги. Об этом сообщила «360» родственница пострадавшего.
Госпитализировать мужчину после происшествия не стали. По словам родственницы, пассажир машины уехал домой. Точной информации о состоянии водителя у женщины нет.
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«Они на ноги жаловались, что ноги болят», — сказала собеседница «360».
Она добавила, что после падения автомобиль был не на ходу, поэтому его забрали на эвакуаторе. Водитель уехал с родственниками во Владивосток, подытожила женщина.
Прокуратура Приморского края сообщила, что машина Nissan Note упала в воду из-за обрушения моста в районе села Иннокентьевка в ночь на 4 августа. В этот момент в автомобиле находились водитель и пассажир.
Мост построили в 1962 году. Краевая прокуратура организовала проверку и пообещала принять меры, чтобы компенсировать ущерб владельцу иномарки.
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