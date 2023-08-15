Происшествия 15 августа 2023, 23:10 Родственники замминистра сельского хозяйства Дагестана погибли при взрыве на АЗС в Махачкале Родственники замминистра Муртазалиева погибли при взрыве на АЗС в Махачкале РИА «Новости»

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Родственники замминистра сельского хозяйства Дагестана Хирамагомеда Муртазалиева погибли при взрыве на АЗС в Махачкале. Информация об этом появилась в Telegram-канале республиканского правительства.

«Пострадали две семьи братьев Муртазалиева, одна из родственниц направлена спецбортом в Москву, двое погибли, еще несколько человек госпитализированы», — сообщили в правительстве.

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Там уточнили, что во время взрыва все они оказались рядом с его эпицентром.

В Telegram-канале правительства Дагестана появилось видео, на котором премьер-министр республики Абдулмуслим Абдулмуслимов навестил в больнице невестку и трехлетнюю племянницу Муртазалиева.

Взрыв и пожар на автозаправке в Махачкале произошел вечером в понедельник, 14 августа. В результате погибли 35 человек, более 60 получили ранения.

Вторник, 15 августа, в Дагестане объявили днем траура по погибшим при взрыве на АЗС.