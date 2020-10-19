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    19 октября 2020, 12:38

    Родственники рассказали о состоянии единственной выжившей при нападении в Бийске

    Анастасия Калинина, Иван Степанов

    Тетя пострадавшей и единственной выжившей во время нападения в Бийске девушки рассказала «360», в каком состоянии та сейчас находится. Преступление произошло 18 октября.

    Состояние тяжелое, но стабильное. <…> Она в реанимации без сознания

    Еленатетя Анастасии.

    Тем не менее родственница не стала раскрывать, какие ранения получила девушка. По мнению тети, врагов у пострадавшей не было. Она общалась только с друзьями и близкими. Поэтому у родных нет даже предположений, кто это мог совершить.

    «Мы сами еще ничего не знаем. Нам пока ничего не говорят», — рассказала Елена.

    Собеседница «360» отметила, что полицию вызвали очевидцы преступления.

    Все произошло вечером: девушки шли домой, когда неизвестный прохожий напал на двух подруг с ножом. Одна скончалась от полученных травм на месте — ее ударили ножом в живот. А вторая, Анастасия, была госпитализирована в больницу с тяжелыми ранениями груди и живота. Подозреваемый пока не найден. Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело по двум статьям: «Убийство» и «Покушение на убийство».