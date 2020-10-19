Родственники рассказали о состоянии единственной выжившей при нападении в Бийске

Тетя пострадавшей и единственной выжившей во время нападения в Бийске девушки рассказала «360», в каком состоянии та сейчас находится. Преступление произошло 18 октября.

Состояние тяжелое, но стабильное. <…> Она в реанимации без сознания Елена тетя Анастасии.

Тем не менее родственница не стала раскрывать, какие ранения получила девушка. По мнению тети, врагов у пострадавшей не было. Она общалась только с друзьями и близкими. Поэтому у родных нет даже предположений, кто это мог совершить.

«Мы сами еще ничего не знаем. Нам пока ничего не говорят», — рассказала Елена.

Собеседница «360» отметила, что полицию вызвали очевидцы преступления.

Все произошло вечером: девушки шли домой, когда неизвестный прохожий напал на двух подруг с ножом. Одна скончалась от полученных травм на месте — ее ударили ножом в живот. А вторая, Анастасия, была госпитализирована в больницу с тяжелыми ранениями груди и живота. Подозреваемый пока не найден. Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело по двум статьям: «Убийство» и «Покушение на убийство».