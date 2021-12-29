Родственники прокомментировали увольнение чиновницы, просившей их не ставить крест на могиле крест

В середине декабря в Татарстане на могиле спилили православный крест. Оказалось, что заместительница главы района отговаривала родственников ставить христианский символ, «чтобы сохранить татарскую национальность». Чиновницу уволили, но родственница усопшего уверена, что виновный наказание не понес.

Свояченица усопшего, на чьей могиле в Татарстане срубили крест, Ирина рассказала «360», что решением депутатов она не удовлетворена. Она сказала, что не может судить, насколько справедливо уволили заместительницу главы Акташынского района Райхан Галимянову. Но настоящий виновник, по мнению Ирины, не наказан.

«Я считаю, что глава района прячется за ее спиной. Потому что да, она много говорит лишнего, что не положено говорить чиновнику, но это не ее позиция, она высказывает позицию главы Энгеля Фаттахова. Получается, это не она придумала. она следует политике, которая без присутствия главы невозможна», — заявила она.

Ирина добавила, что готовит собственное расследование, так как хочет показать, «что на самом деле происходит в республике».

«Это не просто факт хулиганства, спиленный крест. Там систематическое проявление признаков национализма», — добавила она.

По словам Ирины, Райхан Галяминова действительно несколько раз звонила ей и даже встречалась, каждый раз она просила не ставить православный крест на могиле родственника. Ирина выложила в подтверждение своих слов аудиозапись

«У нас самый чистый татарский район, мы хотим сохранить татарскость, поэтому мы не хотим, чтобы сюда приезжало много русских и здесь были церкви», — говорит женский голос, который местные СМИ назвали голосом Галяминовой.

В ходе разговоров с Ириной чиновница также якобы упоминала, что такие случаи уже были. В прошлом году вдову якобы заставили убрать крест с могилы супруга.

Ранее сама чиновница изданию «Подъем» заявила, что никакой дискриминации в регионе нет, а она лично не препятствовала установке креста. Ирину же она просила не временно не восстанавливать крест, чтобы «семья не получила травмы», ведь преступник не найден и может снова осквернить могилу. По словам Галяминовой, она хочет, чтобы тот, кто спилил крест, был найден.

«Это для каждого вне зависимости от национальности, вероисповедания равно фашизму», — сказала она «Подъему».