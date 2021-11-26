Родственники погибших горняков с шахты «Листвяжная» смогли получить их вещи

Семьи погибших горняков с шахты «Листвяжная» смогли забрать их вещи с предприятия и увезти на машинах, которые были припаркованы у здания перед сменой. Соответствующее видео опубликовал Telegram-канал SHOT.

Родственники и друзья погибших уверены, что в смерти шахтеров виновато руководство, которое якобы знало о нарушениях. Об этом написал Life.

«23-го было 6% метана, 24-го было 7%. Все равно заставили идти», — заявила родственница одного из погибших горняков.

Родные считают, что руководство предприятия не понесет вины за случившееся.

«Все знали, что там метан. Ну и что, сейчас всех стрелочников возьмут. Они вернут нам 40 с лишним детей, мужей, сыновей?» — отметила родственница другого погибшего.

Ранее сообщалось, что число пострадавших при аварии в шахте «Листвяжная» в Кемеровской области возросло до 63. Погибшими после аварии были признаны 52 человека: 46 горняков и шесть спасателей.