06 августа 2023, 19:10
Родственники отказались от изрезанного пьяной матерью ребенка в Приморье
«Подъем»: в Приморье родственники отказались от изрезанного матерью двухлетнего ребенка
Родственники не стали забирать на воспитание ребенка, которого пьяная мать изрезала стеклом от разбитой бутылки в Большом Камне. Мальчика определят в спецучреждение для несовершеннолетних, сообщил «Подъем».
Женщину арестовали после того, как она нанесла порезы спящему сыну. По предварительным данным, она поругалась с сожителем и решила выместить злость на ребенке. Мать разбила бутылку и начала стеклом бить мальчика.
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Она снимала происходящее на видео, а потом отправила его подруге. Та сразу же обратилась в полицию. Женщину задержали на месте преступления. Следственный комитет возбудил уголовное дело, теперь ей грозит до 20 лет тюрьмы. По данным МВД, врачи госпитализировали мальчика и поместили под наблюдение.
Жильцы дома рассказала, что из квартиры женщины, изрезавшей двухлетнего сына стеклом, часто доносились крики ребенка. На теле мальчика есть старые шрамы.
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