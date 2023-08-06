Происшествия 06 августа 2023, 19:10 Родственники отказались от изрезанного пьяной матерью ребенка в Приморье «Подъем»: в Приморье родственники отказались от изрезанного матерью двухлетнего ребенка РИА «Новости»

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Родственники не стали забирать на воспитание ребенка, которого пьяная мать изрезала стеклом от разбитой бутылки в Большом Камне. Мальчика определят в спецучреждение для несовершеннолетних, сообщил «Подъем».

Женщину арестовали после того, как она нанесла порезы спящему сыну. По предварительным данным, она поругалась с сожителем и решила выместить злость на ребенке. Мать разбила бутылку и начала стеклом бить мальчика.

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Она снимала происходящее на видео, а потом отправила его подруге. Та сразу же обратилась в полицию. Женщину задержали на месте преступления. Следственный комитет возбудил уголовное дело, теперь ей грозит до 20 лет тюрьмы. По данным МВД, врачи госпитализировали мальчика и поместили под наблюдение.

Жильцы дома рассказала, что из квартиры женщины, изрезавшей двухлетнего сына стеклом, часто доносились крики ребенка. На теле мальчика есть старые шрамы.