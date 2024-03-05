Происшествия 05 марта 2024, 10:45 Родственники оскандалившейся хозяйки кофейни в Люберцах сами оказались ветеранами СВО Regnum: отец и брат выгнавшей ветерана СВО из кафе девушки оказались военными

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Брат и отец владелицы кофейни в Люберцах, которая прогнала бойца СВО из-за нецензурной лексики, тоже являются военнослужащими. Об этом сообщило агентство Regnum.

Источник издания рассказал, что девушка несколько раз критиковала спецоперацию в социальных сетях. После скандала она уехала из России.

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По информации издания, в столицу недавно вернулся двоюродный брат женщины, который получил осколочное ранение в бою. Отец девушки тоже является ветераном СВО. Источник агентства подчеркнул, что выгнавшая ветерана хозяйка кофейни не выступает против военнослужащих, а ее действия якобы являлись реакцией на поведение конкретного человека.

«Алена не против бойцов. Это один человек пришел в кафе и дискредитировал сам себя и всех остальных героев СВО. Она признает, что поступила неправильно, опубликовав такие посты», — подчеркнул собеседник издания.

Ранее против женщины возбудили уголовное дело по статье «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства». Владелица кофейни не только прогнала из заведения военнослужащего, но и опубликовала оскорбительный пост в соцсетях.