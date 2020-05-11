Семьи начали искать своих родных после пожара в хосписе Красногорска

К загоревшемуся в ночь на 11 мая хоспису «Вторая жизнь» в Красногорске начали подъезжать родственники пожилых постояльцев заведения. Взволнованные люди пытаются узнать что-нибудь об их судьбе, но на территорию учреждения пока никого не пускают.

Как рассказал «360» внук одной из пожилых женщин, находившихся в хосписе, он сорвался с места сразу, как только узнал о трагедии. Пытался дозвониться до своей бабушки, но она не брала трубку.

Женщина ответила, когда мужчина уже подъезжал к коттеджному поселку, и рассказала, что не пострадала. Она находилась в другом корпусе. Сейчас в этом здании разместили тех пациентов из сгоревшего дома, которые не пострадали.

Источник «360» сообщил, что врачи по-прежнему продолжают реанимировать пострадавших. Назвать точное число пострадавших пока никто не может, так как в хосписе было много тяжелых пациентов.

Пожар в хосписе «Вторая жизнь» произошел на втором этаже площадью 15 квадратных метров. Стало известно, что погибли десять человек из числа находившихся в нем постояльцев. На месте побывал прокурор Мособласти, следователи возбудили уголовное дело, которое сейчас расследуется. До окончания следственных мероприятий подход к дому оцеплен.