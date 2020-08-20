20 августа 2020, 18:18
Родственники Легкоступовой не позвали на похороны ее супруга
Юрий Фирсов пришел проводить супругу певицу Валентину Легкоступову в последний путь. Он появился на траурной церемонии в последний момент и старался не контактировать с родственниками Легкоступовой, так как они не позвали его на погребение. Об этом сообщил сайт «Невские новости».
На траурной церемонии Фирсов сидел отдельно от близких покойной. К гробу он подошел одним из последних. Похороны проводили в закрытом формате, поклонников не пустили.
Друзья и родственники покойной певицы относятся к Фирсову негативно и не скрывают этого. Чтобы не провоцировать скандал, вдовец подошел к гробу, поцеловал погибшую супругу и покинул кладбище.