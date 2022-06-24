Родственник футболиста Хутова рассказал о продаже Mercedes, который разбился в центре Москвы

Mercedes, который влетел в стену и загорелся на Зубовском бульваре в Москве, ранее принадлежал экс-футболисту Расиму Хутову. Его родственник в беседе с «360» сообщил, что в аварию попал новый владелец иномарки.

«[Расим Хутов] жив-здоров. В аварию попал тот, кто купил машину», — пояснил он, уточнив, что точную дату продажи автомобиля не знает.

Жертвами смертельной аварии стали два человека — водитель и девушка, еще шесть пассажиров попали в больницу с переломами и травмами головы, уточнил ранее источник «360». Среди тех, кто получил травмы, — три мужчины и три женщины. По словам бабушки одной из пострадавших, накануне они отмечали день рождения.

По информации Telegram-канала Baza, объявление о продаже иномарки было опубликовано на «Авито». На него откликнулся молодой человек, а затем приехал за машиной из Кисловодска. Хотя договор купли-продажи был оформлен, деньги покупатель обещал отдать в скором времени, написал расписку и уехал. Источник Baza отметил, что об аварии Хутов узнал от полицейских.