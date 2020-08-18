Родственник Бориса Пастернака скончался в Москве. Он тоже был поэтом
Мужчину обнаружили утром 18 августа на территории Федерального научно-клинического центра ФМБА на Ореховом бульваре, сообщил сайт газеты «Московский комсомолец».
Пургалин находился в медицинском учреждении на лечении. Палата 84-летнего пациента была на восьмом этаже. Его тело лежало на улице.
Сотрудники клиники подтвердили сайту kp.ru информацию о смерти родственника Пастернака. Причину, по которой скончался мужчина, огласят позже.
Борис Пургалин — родственник писателя и лауреата Нобелевской премии Бориса Пастернака. Псевдоним он взял в 70-е годы, когда пришел работать на Центральное телевидение СССР. Тогда фамилия Пастернака ассоциировалась с «антисоветскими» книгами.
Пургалин известен как автор телешоу «Бенефис». Он написал тексты песен к фильму «Только в мюзик-холле», сотрудничал с композиторами, в том числе с Владимиром Пресняковым и Анатолием Кальварским. Его произведения использовали Николай Караченцов, Игорь Скляр, Валерий Леонтьев и другие артисты. Пургалин был автором сценариев телевизионных «Голубых огоньков».