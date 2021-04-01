Родной дядя украл у сирот из Тюменской области больше 300 тысяч рублей

Мужчина из Тюменской области украл у своих племянников-сирот больше 300 тысяч рубелей. Родственнику пришлось сделать больше десяти краж.

«В 2020 году четверо несовершеннолетних остались сиротами. Опеку над ними оформила их двоюродная бабушка. Родной сын женщины, имея свободный доступ к счетам, похитил свыше 300 тысяч рублей, принадлежавших двум детям», — сообщили в следственном комитете по Тюменской области.

Родственник тратил деньги, которые сиротам начисляли из-за потери кормильца. Уголовное дело мужчины насчитывает 13 эпизодов. К правоохранителям обратилась мать, которая заметила пропажу денег, добавили в URA.RU.