Директор школы, где учился погибший в Дубне мальчик, Валерия Смирнова заявила «Известиям», что родителям сразу сообщили о том, что ребенок не пришел в школу. По словам директора школы для детей с особенностями развития «Возможность», родителям сообщили сразу — в районе 11:00–11:30.

«Приехал отчим, ребенка не нашли. Мы тут же сообщили в полицию, и он пошел в полицию», — сказала она.

Смирнова объяснила, что мальчик не пришел в течение первого урока. Классный руководитель написала отцу сразу после окончания занятия. Она подчеркнула, что мальчика не довели до автобуса, «он сел и непонятно куда уехал».

«Он сел на какую-то другую маршрутку. То есть он практически не читающий ребенок. Какая маршрутка подошла, он в такую и сел», — уточнила директор.

Детский омбудсмен Подмосковья Ксения Мишонова ранее рассказала, что заявление в полицию от мамы ребенка поступило только в 17:20.

Тело 11-летнего мальчика нашли 28 декабря рядом с Южной канавой в Дубне. По предварительным данным, он умер от обморожения, так как провалился в воду, выбрался, но не смог дойти до дома. По некоторым данным, ребенок воспитывался в неблагополучной семье. Прокуратура начала проверку.