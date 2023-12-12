Происшествия 12 декабря 2023, 08:56 Появились фото дома в Иркутске, где родители во время пожара сбросили двух детей с пятого этажа СКР: в Иркутске женщина во время пожара сбросила двух детей с пятого этажа

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При пожаре в Ленинском районе Иркутска погибла семья. Родители успели сбросить двух детей из окна пятого этажа, их госпитализировали. Мать, отец и третий ребенок умерли, сообщило ГУ МЧС России по Иркутской области.

Пожар произошел в доме в 1-м Советском переулке поздно вечером 11 декабря. В двухкомнатной квартире на пятом этаже случилось короткое замыкание, разгорелся огонь и пошел сильный дым. К приезду спасателей из подъезда эвакуировались 15 человек.

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Владельцы квартиры пытались спастись. Сначала женщина сбросила из окна семилетнюю дочь и четырехлетнего сына, а затем спрыгнула сама. Она умерла, детей госпитализировали. При тушении в квартире нашли тела мужчины и мальчика 2014 года рождения. Открытый огонь ликвидировали в течение часа, площадь пожара составила 35 квадратных метров.

СУ СКР по Иркутской области СУ СКР по Иркутской области

Выживших детей госпитализировали в тяжелом состоянии, они находятся в реанимации, сообщило СУ СКР по Иркутской области. Уголовное дело возбудили по части третьей статьи 109 УК России «Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам».

На северо-востоке Москвы, спасаясь от огня, человек выпрыгнул из окна на 13-м этаже. В трехкомнатной квартире горели личные вещи и мебель.