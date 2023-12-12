Происшествия

12 декабря 2023, 08:56

Появились фото дома в Иркутске, где родители во время пожара сбросили двух детей с пятого этажа

СКР: в Иркутске женщина во время пожара сбросила двух детей с пятого этажа

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При пожаре в Ленинском районе Иркутска погибла семья. Родители успели сбросить двух детей из окна пятого этажа, их госпитализировали. Мать, отец и третий ребенок умерли, сообщило ГУ МЧС России по Иркутской области.

Пожар произошел в доме в 1-м Советском переулке поздно вечером 11 декабря. В двухкомнатной квартире на пятом этаже случилось короткое замыкание, разгорелся огонь и пошел сильный дым. К приезду спасателей из подъезда эвакуировались 15 человек.

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Владельцы квартиры пытались спастись. Сначала женщина сбросила из окна семилетнюю дочь и четырехлетнего сына, а затем спрыгнула сама. Она умерла, детей госпитализировали. При тушении в квартире нашли тела мужчины и мальчика 2014 года рождения. Открытый огонь ликвидировали в течение часа, площадь пожара составила 35 квадратных метров.

СУ СКР по Иркутской области
СУ СКР по Иркутской области
СУ СКР по Иркутской области
СУ СКР по Иркутской области

Выживших детей госпитализировали в тяжелом состоянии, они находятся в реанимации, сообщило СУ СКР по Иркутской области. Уголовное дело возбудили по части третьей статьи 109 УК России «Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам».

На северо-востоке Москвы, спасаясь от огня, человек выпрыгнул из окна на 13-м этаже. В трехкомнатной квартире горели личные вещи и мебель.

Пожары

Дети

Иркутская область

Следственный комитет России

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