Происшествия 24 февраля 2024, 00:06 Родители в Екатеринбурге посадили за руль 7-месячного младенца E1: в Екатеринбурге отец и мать посадили за руль машины 7-месячного ребенка Freepik

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Родители в Екатеринбурге посадили за руль семимесячного ребенка, чтобы успокоить его. Видео в социальной сети выложила мама малыша, читатели прислали его в редакцию Е1.

В издании отметили, что ребенка перевозили без специального кресла, за что родители могут получить штраф.

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«Строго говоря, факта управления [машиной] я не вижу, но автомобиль едет, хоть и медленно. Так что речь идет о перевозке ребенка вне детского кресла, штраф — 3000 рублей», — прокомментировал ситуацию автоэксперт Дмитрий Ларионов.

Специалист отметил, что семьей могут заинтересоваться органы опеки. ГИБДД Екатеринбурга инициировало проверку по данному факту.

Суд Екатеринбурга повторно рассмотрит дело о нападении на школьника с буквой Z на шапке. Ранее уголовное дело прекратили, обвиняемый выплатил штраф.