Происшествия 12 декабря 2023, 08:06 Родители с ребенком погибли при пожаре в Иркутске Семья с ребенком погибла при пожаре в Иркутске, успев спасти двух детей Пресс-служба Следственного комитета

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В Иркутске при пожаре в пятиэтажном доме погибли муж с женой и их девятилетний ребенок. Перед смертью мать успела спасти двух малолетних детей. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Информация о ЧП поступила на пульт пожарно-спасательной службы ночью 11 декабря. Возгорание произошло в квартире на последнем этаже пятиэтажного жилого дома на 1-м Советском переулке. При пожаре на месте погибли девятилетний ребенок и его отец. Мать мальчика также скончалась. Однако женщина успела спасти жизни двум другим детям.

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«Спасаясь, погибла мать мальчика, при этом ей совместно с соседями удалось сохранить жизнь двоим детям в возрасте четырех и семи лет», — указали в ведомстве.

Детей госпитализировали. Что стало причиной пожара, неизвестно. На место выехал прокурор Ленинского района. Ведомство поставило на контроль выяснение всех обстоятельств пожара.

По данным Telegram-канала Shot, предварительной причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки.

В ночь на 12 декабря в Оренбургской области произошел крупный пожар. Огонь вспыхнул на территории фермерского хозяйства.