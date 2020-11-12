Родители рассказали о состоянии детей, пострадавших от кипятка в Дзержинском

Врачи по-разному оценивают состояние пострадавших девочек, получивших ожоги из-за прорыва трубы горячего водоснабжения в подмосковном Дзержинском. Об этом «360» рассказали мамы детей.

Трубу прорвало на улице Томилинская. Из-за наклона в конце улицы скопился кипяток, куда и наступили девочки, которые шли из школы. Дочь Анны после случившегося тут же позвонила маме.

«Сказала, что она обожглась, стоит на улице босиком. Не понимает, что ей делать и куда идти. Я, к сожалению, на работе была, не смогла быстро приехать. Но через некоторое время позвонила женщина, сказала, что вызывает скорую и детей заберут», — рассказала «360» Анна.

Она уточнила, что уже успела пообщаться с врачом. Медики поставили ее дочери диагноз «ожог третьей степени».

«Врач сказал, что они провели все необходимые процедуры противошоковые, обработали раны и сейчас должны были начать капельницу делать», — поделилась мама девочки.

Анна заявила, что пока не понимает, что ей делать дальше. В палату к дочке ее не пустили, а телефон у девочки сел, так что пообщаться ей не удалось. Лечь с дочкой в больницу тоже не получится. У Анны есть еще один маленький ребенок, за которым нужно смотреть.

Светлана — мама еще одной пострадавшей девочки. Она сказала «360», что по состоянию ее ребенка врачи пока не делают никаких прогнозов. По ее словам, ожог у дочери сложный и, возможно, потребуется пересадка кожи.

«Дело в том, что если у кого-то кожа чулком слезла, то это хорошо. У моей дочери надутые пузыри, под которыми белое, — это плохо. Так сказали хирурги», — рассказала Светлана.

Она уточнила, что сейчас девочкам наложили повязки, а затем будут смотреть, насколько глубоко пострадали ткани.

Кипяток из прорвавшейся трубы горячего отопления затопил улицу Томилинская в городском округе Дзержинский. Четверо детей, которые переходили дорогу, обварили ноги. Их срочно госпитализировали в Люберецкий ожоговый центр. Главный врач Московского областного центра охраны материнства и детства Татьяна Мельник сказала, что горячая вода поднялась по щиколотку.

«Сейчас раны обработали, их перевязали, дети находятся в стационаре. Реанимационные мероприятия не требуются», — подчеркнула она.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что все виновные в коммунальной аварии понесут наказание. Он поручил главе регионального Минздрава обеспечить всю необходимую помощь пострадавшим детям. Главе городского округа губернатор приказал поехать в больницу и пообщаться с родителями пострадавших детей.

Выяснением причин прорыва трубы займется и заместитель председателя правительства Московской области Евгений Хромушин. Собственную проверку начала прокуратура Московской области.