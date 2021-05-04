Родители погибших в ДТП на Ставрополье выступили в защиту водителя маршрутки

Родители баскетболисток, погибших в ДТП на Ставрополье, считают, что водитель микроавтобуса, перевозивший детей, не виноват в трагедии. Об этом матери двоих девочек сообщили в беседе с «360».

Мама Елизаветы Е., которая стала одной из жертв аварии, призналась «360», что не считает водителя виновным.

«Я считают, что не виноваты ни водитель маршрутки, ни директор школы, ни наш тренер», — сообщила женщина, добавив, что для водителя, который потерял племянницу, это такая же трагедия.

С тем, что водителя нужно отпустить, согласна и мама Алины Н., погибшей в ДТП.

«Виноват только водитель „девятки“. Мы тоже считаем, что водитель маршрутки не виноват. И тренеров наших тоже [надо] отпустить, они тоже все не виноваты», — сообщила она.

Жители Волгограда ранее выступили в защиту Руслана Нахметова, перевозившего баскетбольную команду девочек на микроавтобусе. Водитель был задержан. Он не стал возражать с этим решением, поскольку перевозка детей не была согласована. Но виновником аварии себя не признал.

Авария произошла на Ставрополье 30 апреля. Правила ПДД нарушил водитель ВАЗ-2109, который пошел на обгон и задел КамАЗ. Грузовик, начавший тормозить, перевернулся на микроавтобус. Пять баскетболисток погибли, еще семерых пострадавших доставили на лечение в Москву.