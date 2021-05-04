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    04 мая 2021, 15:26

    Родители погибших в ДТП на Ставрополье выступили в защиту водителя маршрутки

    Александр Блинов, Иван Степанов

    Родители баскетболисток, погибших в ДТП на Ставрополье, считают, что водитель микроавтобуса, перевозивший детей, не виноват в трагедии. Об этом матери двоих девочек сообщили в беседе с «360».

    Родители погибших в ДТП на Ставрополье выступили в защиту водителя маршрутки

    Мама Елизаветы Е., которая стала одной из жертв аварии, призналась «360», что не считает водителя виновным.

    «Я считают, что не виноваты ни водитель маршрутки, ни директор школы, ни наш тренер», — сообщила женщина, добавив, что для водителя, который потерял племянницу, это такая же трагедия.

    С тем, что водителя нужно отпустить, согласна и мама Алины Н., погибшей в ДТП.

    «Виноват только водитель „девятки“. Мы тоже считаем, что водитель маршрутки не виноват. И тренеров наших тоже [надо] отпустить, они тоже все не виноваты», — сообщила она.

    Жители Волгограда ранее выступили в защиту Руслана Нахметова, перевозившего баскетбольную команду девочек на микроавтобусе. Водитель был задержан. Он не стал возражать с этим решением, поскольку перевозка детей не была согласована. Но виновником аварии себя не признал.

    Авария произошла на Ставрополье 30 апреля. Правила ПДД нарушил водитель ВАЗ-2109, который пошел на обгон и задел КамАЗ. Грузовик, начавший тормозить, перевернулся на микроавтобус. Пять баскетболисток погибли, еще семерых пострадавших доставили на лечение в Москву.