Родители подростка из Башкирии обвинили в его инвалидности врачей

В Башкирии 17-летнему подростку сделали неудачную операцию по удалению аппендикса, после которой он стал инвалидом. Об этом сообщило Daily Storm со ссылкой на местные СМИ.

Родители подростка обратились за помощью к правоохранителям. По их мнению, молодой человек стал инвалидом по вине врачей. Они рассказали, что после операции их сына перевели в палату хирургии, где у него случилась остановка сердца. Позднее у подростка выявили аноксическое поражение центральной нервной системы. В результате он перестал самостоятельно есть и ходить.

«Пришел в себя, говорит. Сказал типа, голова болит. И после этого просился поспать. Врач, говорит, разрешил ему спать. И все, говорит, после этого не проснулся. Скорее всего, с наркозом переборщили. Я не знаю. Нормально все было. Аллергии не было. Потому что мы до этого к зубному ходили», — поделилась мать юноши.