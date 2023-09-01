Происшествия 01 сентября 2023, 16:17 Родители подрались с охраной в екатеринбургской школе во время линейки Родители устроили потасовку с охраной в школе Екатеринбурга РИА «Новости»

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В Екатеринбурге родителей не пустили на линейку 1 сентября. Из-за этого они устроили скандал, сообщил сайт Е1.

В школе № 79 родители остались за турникетами, пока шла торжественная линейка по случаю Дня знаний. После этого взрослые стали искать своих детей, из-за чего началась давка.

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«Настоящая мясорубка была, первоклашек чуть не задавила толпа, родители теряли своих детей в школе, их не пускали», — рассказала мать одного из школьников.

В результате возникла потасовка между родителем и охранником. Еще один собеседник издания рассказал, что их не пустили в актовый зал, где проходило торжество. Родители стояли на улице под дождем.

Причиной давки стало то, что школьников выпускали и запускали всего через одну дверь. Первоклассники начали выходить в 11:30. В это время в школу стали приходить другие дети. Родители ждали первоклассников у входа, из-за чего образовалась огромная толпа людей.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в регионе открыли 27 новых школ и 17 детских садов в Дню знаний. В этом году в Московской области прибавилось 45 тысяч учеников.