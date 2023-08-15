Эксклюзив 15 августа 2023, 11:44 Родители опознали одного из погибших при взрыве в Дагестане «360»: родители опознали Гамида Амубуттаева, погибшего при взрыве в Дагестане РИА «Новости»

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Одним из погибших при взрыве на автозаправке в Махачкале стал 21-летний Гамид Амубуттаев, его опознали родители. Об этом сообщил «360» брат жертвы.

Члены семьи не могли дозвониться до Амубуттаева после происшествия. Рано утром 15 августа родители пришли на опознание и убедились, что их сын погиб. Парень проезжал мимо АЗС в момент ЧП, его автомобиль Lada задело взрывом.

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Амубуттаева похоронят уже во вторник. Родные погибшего пока находятся в шоковом состоянии.

Взрыв случился на автозаправке в пригороде Махачкалы вечером 14 августа. Глава Дагестана Сергей Меликов сообщил, что причины ЧП устанавливаются, но изначально сдетонировали емкости напротив АЗС, после чего начался пожар.

Сотрудники МЧС России продолжают аварийно-спасательные работы на месте происшествия. По последним данным ведомства, при взрыве погибли 35 человек. Количество пострадавших превысило сотню.