Родители не захотели водить дочь в школу и инсценировали ее похищение

Родственники до последнего откладывали поход ребенка в первый класс. Однако когда девочке исполнилось восемь лет директор школы потребовал записать ее на уроки. Мать под натиском согласилась, но отводить дочь на занятия не собиралась, сообщил сайт «Аргументы и факты». Вместе с отцом девочки она увезла ее в Московскую область и в первый день учебного года заявила, что их дочь ушла из дома рано утром.

Оказалось, что семья выступает против школьного образования из-за религиозных соображений. Ребенок будет учиться на дому.