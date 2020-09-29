29 сентября 2020, 17:14
Родители из Сочи записывали на видео извращения над дочерью
В Сочи семейная пара совершала действия сексуального характера против своей дочери. Об этом стало известно в конце сентября, сообщил сайт «Юга.ру».
Отмечается, что мать и отец в течение двух лет развращали свою дочь и записывали все происходящее на камеру. Позже 10-летняя девочка обратилась в полицию, где все и рассказала.
Мать задержали, она признала свою вину. Отец скрылся, правоохранители позже его нашли. Против родителей завели уголовное дело.