28 мая 2020, 15:27
Родители из Омска избили трехлетнюю дочь
В Омске родители избивали трехлетнюю дочь. У девочки теперь сотрясение мозга. Об этом сообщил портал «Русская планета».
Следственный комитет Омской области возбудил уголовное дело. Взрослых подозревают в пытках, издевательствах, причинению вреда средней тяжести трехлетней девочке, а также в неисполнении обязанностей по воспитанию.
Супруги избили ребенка 8 мая, а в больницу отвезли 11 мая. Врачи поставили ребенку множество диагнозов, среди них анемия и сотрясение мозга.
Семья давно числится на учете, отец девочки многократно судим. О возбуждении уголовного дела о халатности в отношении должностных лиц органов опеки не сообщается.
Кроме того, известно, что родители отбирали деньги у своей пожилой родственницы.