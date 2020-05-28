Родители из Омска избили трехлетнюю дочь

Следственный комитет Омской области возбудил уголовное дело. Взрослых подозревают в пытках, издевательствах, причинению вреда средней тяжести трехлетней девочке, а также в неисполнении обязанностей по воспитанию.

Супруги избили ребенка 8 мая, а в больницу отвезли 11 мая. Врачи поставили ребенку множество диагнозов, среди них анемия и сотрясение мозга.

Семья давно числится на учете, отец девочки многократно судим. О возбуждении уголовного дела о халатности в отношении должностных лиц органов опеки не сообщается.

Кроме того, известно, что родители отбирали деньги у своей пожилой родственницы.