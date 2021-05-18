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    18 мая 2021, 16:23

    Родители детей — жертв пожара в «Зимней вишне» потребовали по 100 млн рублей

    Александр Блинов

    Родители детей, погибших при пожаре в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня», потребовали выплатить компенсацию в размере 100 миллионов рублей за каждого ребенка, которого они потеряли. Об этом сообщил ТАСС.

    Родители детей — жертв пожара в «Зимней вишне» потребовали по 100 млн рублей

    Один из потерпевших, потерявший двоих детей при пожаре в «Зимней вишне», попросил суд взыскать с ответчиков по 100 миллионов рублей за каждого погибшего ребенка.

    «Заявленная мною сумма компенсации хоть в какой-то степени отражает тот ад и мучительные переживания, с которыми я живу после смерти сына и дочери», — заявил он.

    Мужчина отметил, что никакая сумма компенсации не может быть чрезмерной, поскольку не компенсирует боль утраты.

    Женщина, у которой пожар в «Зимней вишне» забрал девятилетнюю дочь, запросила такую же сумму компенсации и обвинила собственников ТЦ, что в погоне за прибылью они умышленно допустили нарушения пожарной безопасности, что и привело к гибели людей.

    Пожар в «Зимней вишне» случился 25 марта 2018 года. Жертвами трагедии стали 60 человек, в их числе 37 детей. Пострадали 147 человек.

    Гособвинитель ранее запросил для гендиректора компании — собственника ТЦ «Зимняя Вишня» Юлии Богдановой 14,5 года колонии. Всего на скамье подсудимых восемь человек.