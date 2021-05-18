Родители детей — жертв пожара в «Зимней вишне» потребовали по 100 млн рублей
Родители детей, погибших при пожаре в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня», потребовали выплатить компенсацию в размере 100 миллионов рублей за каждого ребенка, которого они потеряли. Об этом сообщил ТАСС.
Один из потерпевших, потерявший двоих детей при пожаре в «Зимней вишне», попросил суд взыскать с ответчиков по 100 миллионов рублей за каждого погибшего ребенка.
«Заявленная мною сумма компенсации хоть в какой-то степени отражает тот ад и мучительные переживания, с которыми я живу после смерти сына и дочери», — заявил он.
Мужчина отметил, что никакая сумма компенсации не может быть чрезмерной, поскольку не компенсирует боль утраты.
Женщина, у которой пожар в «Зимней вишне» забрал девятилетнюю дочь, запросила такую же сумму компенсации и обвинила собственников ТЦ, что в погоне за прибылью они умышленно допустили нарушения пожарной безопасности, что и привело к гибели людей.
Пожар в «Зимней вишне» случился 25 марта 2018 года. Жертвами трагедии стали 60 человек, в их числе 37 детей. Пострадали 147 человек.
Гособвинитель ранее запросил для гендиректора компании — собственника ТЦ «Зимняя Вишня» Юлии Богдановой 14,5 года колонии. Всего на скамье подсудимых восемь человек.