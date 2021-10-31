Родители бросили ребенка в закрытой машине на железнодорожных путях в Приморье

Жители Уссурийска обнаружили возле «Китайского рынка» Nissan, в салоне которого находился ребенок. Причем машину бросили прямо на железнодорожных путях.

По словам одного из очевидцев, рядом с машиной, задние колеса которой стояли практически на рельсах, находился локомотив. Почему водитель посчитал возможным так бросить автомобиль с ребенком внутри, непонятно.

Один из участников спасательной операции уточнил, что в салоне находилась девочка. Ее попросили изнутри открыть дверь, благодаря чему «удалось снять коробку с „Парковки“» и откатить Nissan в сторону.

Неравнодушные горожане откатили машину с путей. Видео опубликовали в местных пабликах в Instagram. Какова была дальнейшая судьба ребенка, не уточняется. В комментариях пользователи выразили мнение, что его родителей нужно лишить прав, причем не только водительских, но и родительских.

Кто-то посчитал, что такие действия вообще похожи на предумышленное убийство. Другие комментаторы были не так радикально настроены и заметили, что точно можно сказать одно: ребенка бросили в опасности, а это тоже статья Уголовного кодекса.