Родители 14 школьников из Электростали пожаловались на симптомы отравления у детей

Родители 14 учеников второго класса школы № 5 городского округа Электросталь обратились к врачам из-за плохого самочувствия детей в минувший вторник, 19 января. Школьников рвало, у некоторых была высокая температура. Как сообщила «360» глава городского округа Инна Волкова, сегодня у пяти учеников уже нет никаких симптомов, у остальных — явные признаки улучшения.

Глава городского округа подчеркнула, что об отравлении в столовой пока речи не идет, так как половина детей там не питались. Однако в ходе расследования специалисты взяли смывы и анализы у их одноклассников, учителя и работников пищеблока.

«В школе была дополнительно проведена санитарная обработка пищеблока, столовой и кабинета, в котором обучается второй класс», — рассказала Инна Волкова.

Новых случаев с жалобами на плохое самочувствие среди школьников не было.

Прокуратура Московской области начала проверку по факту случая с учениками из школы городского округа Электросталь. По результатам проверок сотрудники ведомства дадут оценку действиям образовательного учреждения и организации, оказывающей услуги питания.

