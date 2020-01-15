15 января 2020, 12:37
Родители 14-летней школьницы разрешили ей рожать
В Красноармейском районе Челябинской области 14-летняя школьница забеременела, и родители не стали отговаривать девочку от родов, написало агентство Ura.ru.
Ирина Буторина, министр соцзащиты Челябинской области, в беседе с агентством рассказала о том, что думают о ситуации родители школьницы.
«Родители школьницы согласились, чтобы она родила ребенка. По закону они имеют право до достижения дочерью совершеннолетия оформить временную опеку над внуком или внучкой. Разумеется, семье будут помогать и до рождения малыша, и после этого события», — сказала Буторина.
О беременности родителям стало известно после школьного планового осмотра. Девочка находится на четвертом месяце. Имя отца ребенка будущая мать не сообщает.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста».