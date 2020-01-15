Родители 14-летней школьницы разрешили ей рожать

Ирина Буторина, министр соцзащиты Челябинской области, в беседе с агентством рассказала о том, что думают о ситуации родители школьницы.

«Родители школьницы согласились, чтобы она родила ребенка. По закону они имеют право до достижения дочерью совершеннолетия оформить временную опеку над внуком или внучкой. Разумеется, семье будут помогать и до рождения малыша, и после этого события», — сказала Буторина.

О беременности родителям стало известно после школьного планового осмотра. Девочка находится на четвертом месяце. Имя отца ребенка будущая мать не сообщает.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста».