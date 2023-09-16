Происшествия 16 сентября 2023, 20:20 Родителей избивших полицейских Калининграда подростков привлекли к ответственности МВД завело дело против калининградцев, чьи дети напали на полицейских РИА «Новости»

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Административное дело завели против родителей подростков, избивших полицейских в Калининграде. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка МВД.

В ведомстве сообщили, что конфликт правоохранителей с агрессивными несовершеннолетними произошел в минувшую среду, 13 сентября. Во время патрулирования полицейские заметили на проезжей части на Пионерской улице двух подростков.

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Когда им сделали замечание и попросили отойти на тротуар, несовершеннолетние напали на правоохранителей с кулаками. Молодых людей задержали и доставили в отдел полиции.

В отношении законных представителей подростков составили административное дело. Материалы проверки после нападения на полицейских передали следователям.

Историей заинтересовался председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин: он поручил представить ему доклад о ходе процессуальной проверки и установленных обстоятельствах происшествия.