Родителей из Волгограда осудили за надругательство над детьми

Подсудимые насиловали собственных детей четырех, шести и восьми лет. По сведениям ведомства, семейная пара производила надругательства под воздействием алкоголя.

Суд приговорил отца пострадавших к 23 годам колонии строгого режима, мать — к 15 годам общего режима.