24 сентября 2020, 12:50
Родителей из Волгограда осудили за надругательство над детьми
Суд вынес приговор семейной паре из Волгограда, которую обвиняли в сексуальном насилии над собственными детьми. Их признали виновными. Об этом сообщило ИА Nation News.
Подсудимые насиловали собственных детей четырех, шести и восьми лет. По сведениям ведомства, семейная пара производила надругательства под воздействием алкоголя.
Суд приговорил отца пострадавших к 23 годам колонии строгого режима, мать — к 15 годам общего режима.