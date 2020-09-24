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    24 сентября 2020, 12:50

    Родителей из Волгограда осудили за надругательство над детьми

    Анастасия Кременчугская

    Суд вынес приговор семейной паре из Волгограда, которую обвиняли в сексуальном насилии над собственными детьми. Их признали виновными. Об этом сообщило ИА Nation News.

    Подсудимые насиловали собственных детей четырех, шести и восьми лет. По сведениям ведомства, семейная пара производила надругательства под воздействием алкоголя.

    Суд приговорил отца пострадавших к 23 годам колонии строгого режима, мать — к 15 годам общего режима.

    Новости SMI.FM