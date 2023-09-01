01 сентября 2023, 13:08
«Родина» окажет помощь избитому мигрантами футболисту
Футбольный клуб «Родина» окажет помощь избитому мигрантами игроку
Руководство футбольного клуба «Родина» окажет всю необходимую помощь несовершеннолетнему футболисту, который стал жертвой нападения мигрантов. Об этом «360» сообщили в пресс-службе клуба.
«Футбольный клуб „Родина“ в курсе ситуации с нападением группы мигрантов на вратаря команды академии 2009 года рождения <...> и собирает всю необходимую информацию. Мы находимся в контакте с семьей игрока, самим игроком, а также полицией Одинцова», — указали в ФК.
Реклама
В клубе подчеркнули, что окажут мальчику всю необходимую помощь, в том числе медицинскую. В ближайшее время медики получат результаты МРТ и полного повторного обследования.
«Также мы сделаем все возможное, чтобы виновные понесли справедливое законное наказание. Ожидаем, что через неделю ему снимут швы, после этого, в зависимости от результатов повторного обследования, станет ясен срок возвращения к тренировкам. Мы желаем нашему вратарю скорейшего выздоровления», — добавили в «Родине».
Подростка избили днем ранее, 31 августа. Футболист возвращался с тренировки с другом, когда увидел компанию молодых людей. Ему ошибочно показалось, что среди них есть его знакомый и поздоровался. В ответ мигранты избили его, уточнил RT.
Следственный комитет России по поручению председателя ведомства Александра Бастрыкина начала проверку по факту избиения подростка.
Дети
Мигранты
Избиения
Реклама
Реклама