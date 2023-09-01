Эксклюзив 01 сентября 2023, 13:08 «Родина» окажет помощь избитому мигрантами футболисту Футбольный клуб «Родина» окажет помощь избитому мигрантами игроку Соцсети ФК "Родина"

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Руководство футбольного клуба «Родина» окажет всю необходимую помощь несовершеннолетнему футболисту, который стал жертвой нападения мигрантов. Об этом «360» сообщили в пресс-службе клуба.

«Футбольный клуб „Родина“ в курсе ситуации с нападением группы мигрантов на вратаря команды академии 2009 года рождения <...> и собирает всю необходимую информацию. Мы находимся в контакте с семьей игрока, самим игроком, а также полицией Одинцова», — указали в ФК.

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В клубе подчеркнули, что окажут мальчику всю необходимую помощь, в том числе медицинскую. В ближайшее время медики получат результаты МРТ и полного повторного обследования.

«Также мы сделаем все возможное, чтобы виновные понесли справедливое законное наказание. Ожидаем, что через неделю ему снимут швы, после этого, в зависимости от результатов повторного обследования, станет ясен срок возвращения к тренировкам. Мы желаем нашему вратарю скорейшего выздоровления», — добавили в «Родине».

Подростка избили днем ранее, 31 августа. Футболист возвращался с тренировки с другом, когда увидел компанию молодых людей. Ему ошибочно показалось, что среди них есть его знакомый и поздоровался. В ответ мигранты избили его, уточнил RT.

Следственный комитет России по поручению председателя ведомства Александра Бастрыкина начала проверку по факту избиения подростка.