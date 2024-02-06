Происшествия 06 февраля 2024, 02:46 Родила и закопала в сугробе. Свердловчанку обвинили в покушении на убийство сына Закопавшей в сугроб младенца женщине предъявили обвинение на Урале Freepik

Читать 360tv в

Матери, которая родила ребенка в бане и выкинула его в сугроб в поселке Свободный Свердловской области, предъявили обвинение в покушении на убийство. Об этом сообщило региональное управление СК РФ в Telegram-канале.

Как выяснили правоохранители, женщина хотела убить только что родившегося сына, закопав его в сугробе. Ребенка быстро нашли и госпитализировали.

Реклама

Хозяин бани, который приходится свекром обвиняемой, рано утром приехал на участок, чтобы покормить животных. Там он увидел свою невестку с младенцем. Мужчина дал ей простыню и отправился за участковым и врачами. Когда они пришли на место ЧП, женщина уже сидела одна. Мальчик лежал в 10 метрах от бани, где мать закопала его в сугроб.

Ранее в Бурятии нашли девятимесячного ребенка в сугробе. Его срочно положили в отделение реанимации с обморожением обеих ног.