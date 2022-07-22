Робот-шахматист травмировал ребенка на турнире в Москве

Робот-шахматист повредил палец мальчику во время турнира в Москве. Ребенок серьезно не пострадал, заявил вице-президент Федерации шахмат Москвы (ФШМ) Сергей Смагин.

«Этот робот играет уже давно, лет 15. Ничего серьезного не случилось, мальчик потом вышел на награждение, подписывал [документы]. С мальчиком все в порядке. На пальчик гипс наложили, чтобы быстрее зажил», — рассказал Смагин в разговоре с РИА «Новости».

Ранее в соцсетях появилось видео игры в шахматы робота и детей. На кадры попал момент, когда механизм прижал палец первоклассника к шахматной доске. Мальчику сразу же стали помогать взрослые.

По словам Смагина, во время игры ребенок мог забыть о правилах безопасности. Юный шахматист мог забыть, что необходимо немного подождать перед очередным ходом.

«Это крайне редкий случай, на моей памяти вообще первый. Робот этот уникальный, он выступал на многих открытых площадках, где народу было значительно больше. Бывает такое, стечение обстоятельств», — отметил вице-президент.

Он добавил, что робот является абсолютно безопасным, поэтому с турниров его снимать не будут.