Роберт Паттисон пропал в Челябинске
Правоохранительные органы Челябинска начали поиски 40-летнего гражданина Великобритании Роберта Паттисона, сообщил сайт Ura.ru со ссылкой на официальное сообщество поискового отряда «Легион-СПАС» в социальной сети «ВКонтакте».
Известно, что ночью 18 ноября пропавший вышел из дома и не вернулся.
«Паттисон не разговаривает по-русски, взял с собой черный туристический чемодан», — уточнил координатор поискового отряда.
По информации портала VSE42.RU, жительница Челябинска заявила о пропаже британца. Предполагается, что заявившая является женой пропавшего мужчины. Она также добавила, что Роберт Паттисон не умеет ориентироваться в городе.
Сайт Life.ru сообщил, что мужчина ушел, поссорившись с супругой.
Рост Роберта Паттисона около 180 сантиментов, телосложение плотное. Мужчина лысый, имеет на руке тату и шрам на правом предплечье. Выходя из дома, он надел черную короткую дубленку, черные джинсы и замшевые ботинки.