Роберт Паттисон пропал в Челябинске

Известно, что ночью 18 ноября пропавший вышел из дома и не вернулся.

«Паттисон не разговаривает по-русски, взял с собой черный туристический чемодан», — уточнил координатор поискового отряда.

По информации портала VSE42.RU, жительница Челябинска заявила о пропаже британца. Предполагается, что заявившая является женой пропавшего мужчины. Она также добавила, что Роберт Паттисон не умеет ориентироваться в городе.

Сайт Life.ru сообщил, что мужчина ушел, поссорившись с супругой.

Рост Роберта Паттисона около 180 сантиментов, телосложение плотное. Мужчина лысый, имеет на руке тату и шрам на правом предплечье. Выходя из дома, он надел черную короткую дубленку, черные джинсы и замшевые ботинки.