Происшествия 04 апреля 2023, 04:26 Рюкзак взорвался в руках у студента колледжа в Екатеринбурге МЧС: в Екатеринбурге у студента колледжа в портфеле взорвался блок портативной зарядки Unsplash

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В Екатеринбурге у студента энергетического колледжа в рюкзаке взорвался блок портативного зарядного устройства для мобильного телефона. Этот момент попал на видео, запись опубликовало издание E1.ru.

На кадрах видно как из рюкзака, который нес подросток, идет дым. Внезапно рюкзак загорается, и из его дна вырываются языки пламени. Студент пытается потушить горящую сумку об пол.

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После раздается взрыв, и портфель снова воспламеняется. Когда огонь потушен, парень выходит из кадра с дымящимся рюкзаком.

Спасатели выехали в учебное заведение сразу же после того, как в ПТУ подняли пожарную тревогу. В пресс-службе регионального управления МЧС России изданию пояснили, что причиной возгорания стал взрыв портативного аккумулятора.

Ранее владелец и ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин рассказал, что на самом деле, ни смартфоны, ни пауэрбанки не взрываются, однако они могут вспыхнуть. Возгорание может случиться если оболочка аккумулятора повреждена, когда устройство, например, много раз роняли.