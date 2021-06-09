Рязанский губернатор поручил оказать помощь семьям погибших при пожаре в больнице

Губернатор Рязанской области Николай Любимов принес соболезнования семьям погибших при пожаре в больнице имени Семашко. Также он распорядился оказать всю необходимую помощь родственникам жертв и пострадавшим.

«От имени правительства Рязанской области выражаю глубокие соболезнования родственникам погибших. Им обязательно будет оказана помощь», — сказал Любимов. Его слова приведены на официальном сайте губернатора.

Помощь также будет оказана и пострадавшим. Глава региона поручил провести внеплановые проверки всех медучреждений на предмет пожарной безопасности, а также помочь специалистам в установлении причин пожара. Любимов подчеркнул, что необходимо тщательно разобраться в причинах случившегося.

Министр здравоохранения региона должен обеспечить бесперебойную работу больницы имени Н. А. Семашко, а также перенаправить пациентов при необходимости в другие больницы.

Ночью 9 июня в больнице имени Семашко произошел пожар. Жертвами стали три человека, восемь пострадали. После пожара больница продолжает работать в штатном режиме. СК открыл уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.