Судно ВМС Канады загорелось рядом с Норвегией

На борту корабля ВМС Канады произошло возгорание. В момент пожара судно находилось у берегов Норвегии. Об этом сообщили Nation News.

Все, кто в этот момент находились на борту, смогли пошутить огонь своими силами. Информации о пострадавших не поступало. На данный момент выясняют обстоятельства случившегося.

Ранее пожар произошел в многоэтажном доме в Орле. Огонь успел охватить восемь квадратных метров. Горела квартира, расположенная на первом этаже. Спасатели эвакуировали 11 человек, а еще четверых спасли из огня.