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    18 ноября 2021, 23:38

    Судно ВМС Канады загорелось рядом с Норвегией

    Пожар произошел на корабле ВМС Канады. Члены экипажа самостоятельно справились с возгоранием

    Арина Бобкова

    На борту корабля ВМС Канады произошло возгорание. В момент пожара судно находилось у берегов Норвегии. Об этом сообщили Nation News.

    Все, кто в этот момент находились на борту, смогли пошутить огонь своими силами. Информации о пострадавших не поступало. На данный момент выясняют обстоятельства случившегося.

    Ранее пожар произошел в многоэтажном доме в Орле. Огонь успел охватить восемь квадратных метров. Горела квартира, расположенная на первом этаже. Спасатели эвакуировали 11 человек, а еще четверых спасли из огня.