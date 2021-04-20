Рядом с Москва-сити загорелся автосервис, слышны хлопки

Вечером в Москве загорелся одноэтажное здание автосервиса. По предварительным данным, никто не пострадал. Об этом сообщил источник «360» в экстренных службах.

Возгорание произошло по адресу: улица Ермакова роща, дом 7Б, строение 4. По словам источника, к месту выехали сотрудники МЧС. Сил выслано много. Очевидцы сообщили, что виден густой черный дым, слышны хлопки. Огонь полыхает активно, пожар принял открытую форму. В соцсетях появилось видео с места происшествия. На кадрах можно увидеть сильное задымление. Пока причина пожара неизвестна.