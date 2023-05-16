Происшествия 16 мая 2023, 16:23 Рядом с местом подрыва «Северных потоков» зафиксировали подземные толчки Bloomberg: сейсмологи зафиксировали толчки недалеко от места подрыва «Северных потоков» РИА «Новости»

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Сейсмологи зарегистрировали подземные толчки в районе острова Борнхольм в Балтийском море, недалеко от места подрыва газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2». Об этом сообщило агентство Bloomberg.

«Сейсмологи сначала подумали, что это произошло в результате землетрясения или контролируемого взрыва в соседней Польше, но теперь исключили эту вероятность», — сообщило издание.

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Толчки были «скорее всего, волнами акустического давления от одного или нескольких событий где-то в атмосфере», предположили эксперты. Однако исследователи все равно не могут понять, что именно вызвало эти мощные волны давления.

Сила толчков составила 2,3 балла, что соответствует незначительному землетрясению, но люди испугались.

«Обеспокоенные островитяне связались с властями после того, как из-за серии громких глухих грохотов задребезжали окна и возникло давление», — добавили журналисты.

Ранее сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 3,6 в Краснодарском крае. Очаг залегал на глубине 10 километров в двух километрах от Туапсе.