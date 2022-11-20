Происшествия 20 ноября 2022, 22:21 Ритуальный салон в Самаре забросали «коктейлями Молотова» Сотрудница ритуального салона в Самаре погибла после поджога здания РИА «Новости»

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Ночью 18 ноября неизвестные в Самаре подожгли здание салона ритуальных услуг, сообщила пресс-служба регионального СК. В огне погибла женщина и сильно пострадал мужчина. Правоохранители возбудили уголовное дело по статье об убийстве.

По версии следствия, неизвестные подожгли магазин ритуальных услуг на улице Аврора. На место происшествия прибыли пожарные и медики. Они обнаружили тело женщины 1991 года рождения. Там же был сильно пострадавший 61-летний мужчина. С многочисленными ожогами его доставили в больницу.

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«По предварительным данным, причиной возгорания послужил поджог», — отметили в СК по Самарской области.

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После пожара возбудили уголовное дело по статьям об убийстве, совершенном группой лиц общеопасным способом, а также о покушении на убийство двух человек.

Telegram-канал Shot сообщил, что салон ритуальных услуг забросали «коктейлями Молотова». Издание уточнило, что пострадавший получил ожоги 50% тела, а пожарные тушили пламя на протяжении семи часов. Зажигательную смесь бросили в окна здания, после чего двое нападавших скрылись, добавил Shot.

Днем 20 ноября случился пожар на Комсомольской площади в Москве. При разборе завалов спасатели обнаружили тела двух погибших.