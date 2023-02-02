Происшествия 02 февраля 2023, 14:29 Риелтор-мошенница из Красноярского края обманула 14 клиентов

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В Красноярском крае будут судить риелтора, жертвами которого стали 14 человек. Об этом сообщил «Московский комсомолец» со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры.

На протяжении двух лет обвиняемая находила людей и предлагала им купить квартиру по заниженным ценам. Как добавили «Дни.ру», люди переводили ей деньги, которые женщина забирала себе. А клиенты получали не имеющие никакой силы договоры купли-продажи. Мошенница «продавала» как частную недвижимость, так и социальные объекты.

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В общей сложности женщина обогатилась на 13,5 миллиона рублей. Уголовное дело возбудили сразу по трем статьям, в том числе злоумышленницу обвинили в мошенничестве.